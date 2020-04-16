Оля Цибульская поздравила отца с днем рождения (ФОТО)

Во время карантина из-за коронавируса в Украине, любые празднования ограничиваются семейной компанией. Так, Оля Цибульская, которая ранее поделилась советами, как не ссориться с мужем во время карантина, нежно поздравила папу с днем рождения и подкрепила публикацию семейным кадром.





На снимке позируют родители артистки, а также ее брат. В подписи под постом, исполнительница также поинтересовалась у подписчиков, кто же больше похож на именинника: она или брат?





"Кто больше похож на папу: я или брат? Поздравляйте красавчика! Папа, с днем рождения! Выбрать настоящую и самую лучшую женщину, чтобы вырастить таких, как мы с Сергеем детей - важнейший талант для мужчины. Ибо когда мир шатается, а на все человеческое наложен карантин, единственное что греет - семья. Пусть так будет еще минимум сто лет. Любим тебя очень", - написала звезда.





В комментариях фанаты Оли отметили, что она очень похожа на маму, а брат - на папу.











