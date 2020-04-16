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16 апреля 20, 11:12
Оля Цибульская поздравила отца с днем рождения (ФОТО)
Оля Цибульская
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Украинская артистка поздравила отца с днем рождения и подкрепила пост семейным фото.
Во время карантина из-за коронавируса в Украине, любые празднования ограничиваются семейной компанией. Так, Оля Цибульская, которая ранее поделилась советами, как не ссориться с мужем во время карантина, нежно поздравила папу с днем рождения и подкрепила публикацию семейным кадром.

На снимке позируют родители артистки, а также ее брат. В подписи под постом, исполнительница также поинтересовалась у подписчиков, кто же больше похож на именинника: она или брат?

"Кто больше похож на папу: я или брат? Поздравляйте красавчика! Папа, с днем рождения! Выбрать настоящую и самую лучшую женщину, чтобы вырастить таких, как мы с Сергеем детей - важнейший талант для мужчины. Ибо когда мир шатается, а на все человеческое наложен карантин, единственное что греет - семья. Пусть так будет еще минимум сто лет. Любим тебя очень", - написала звезда.

В комментариях фанаты Оли отметили, что она очень похожа на маму, а брат - на папу.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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