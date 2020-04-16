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Шоу-бизнес
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16 апреля 20, 11:21
Сильвестр Сталлоне опубликовал фото со своей семьей
Сильвестр Сталлоне
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На фото видно, что актер пытается снять ободок с ушками, который ему надевают его дочки.
Американский актер Сильвестр Сталлоне показал яркое фото со всей своей семьей, сделанное в разгар празднования католической Пасхи.

На снимке, опубликованном в Instagram, 73-летний Сталлоне позирует со своей супругой Дженнифер Флавин и их тремя дочками — Систин, Софией и Скарлет, которые позировали с традиционными заячьими ушками. 



Снимок был сделан на праздничном обеде на вилле звездного семейства, где они проводят карантин. 

Напомним, Сильвестр Сталлоне и американская актриса, фотомодель и бизнесвумен Дженнифер Флавин женаты с 17 мая 1997 года. У супругов есть три дочери: София Роуз Сталлоне, Систин Роуз Сталлоне и Скарлет Роуз Сталлоне.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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