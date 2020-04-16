Сильвестр Сталлоне опубликовал фото со своей семьей

Американский актер Сильвестр Сталлоне показал яркое фото со всей своей семьей, сделанное в разгар празднования католической Пасхи.





На снимке, опубликованном в Instagram, 73-летний Сталлоне позирует со своей супругой Дженнифер Флавин и их тремя дочками — Систин, Софией и Скарлет, которые позировали с традиционными заячьими ушками.













Снимок был сделан на праздничном обеде на вилле звездного семейства, где они проводят карантин.





Напомним, Сильвестр Сталлоне и американская актриса, фотомодель и бизнесвумен Дженнифер Флавин женаты с 17 мая 1997 года. У супругов есть три дочери: София Роуз Сталлоне, Систин Роуз Сталлоне и Скарлет Роуз Сталлоне.



