Джей Ло планирует сыграть свадьбу сразу после карантина

Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес, которые ранее ответили на каверзные вопросы с закрытыми глазами, перенесли свадьбу из-за коронавируса. Однако источник издания Us Weekly сообщил, что пара планирует провести торжество сразу же после того как пандемия ослабнет.





Все было запланировано и оплачено. Очевидно, им пришлось отложить торжество из-за коронавируса, но Джей Ло хочет устроить свадьбу вскоре после того, как все вернется на круги своя. Она хочет, чтобы на церемонии присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья,

отметил инсайдер.













Ранее 50-летняя исполнительница в онлайн-интервью Эллен Дедженерес подчеркнула, что свадьба может состоятся в любой момент.





Я действительно не представляю, что в какую дату это произойдет. Мы держимся, как и весь мир. Нам придется подождать и через несколько месяцев подумать, что с этим делать,

уточнила звезда.





Напомним, помолвка Лопес и Родригеса состоялась на Багамских островах 9 марта 2019 года. На вечерней прогулке мужчина стал на одно колено и подарил возлюбленной кольцо от бренда Vivid Diamonds.



