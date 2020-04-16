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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 апреля 20, 11:30
Джей Ло планирует сыграть свадьбу сразу после карантина
Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес
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Мероприятие планировали провести в Италии.
Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес, которые ранее ответили на каверзные вопросы с закрытыми глазами, перенесли свадьбу из-за коронавируса. Однако источник издания Us Weekly сообщил, что пара планирует провести торжество сразу же после того как пандемия ослабнет.

Все было запланировано и оплачено. Очевидно, им пришлось отложить торжество из-за коронавируса, но Джей Ло хочет устроить свадьбу вскоре после того, как все вернется на круги своя. Она хочет, чтобы на церемонии присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья,
отметил инсайдер.



Ранее 50-летняя исполнительница в онлайн-интервью Эллен Дедженерес подчеркнула, что свадьба может состоятся в любой момент.

Я действительно не представляю, что в какую дату это произойдет. Мы держимся, как и весь мир. Нам придется подождать и через несколько месяцев подумать, что с этим делать,
уточнила звезда.

Напомним, помолвка Лопес и Родригеса состоялась на Багамских островах 9 марта 2019 года. На вечерней прогулке мужчина стал на одно колено и подарил возлюбленной кольцо от бренда Vivid Diamonds.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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