Сергей Притула развлекается с детьми на карантине (ФОТО)

Известный украинский шоумен Сергей Притула, который ранее прокомментировал новость о том, что он претендует на должность мэра Киева, показал, как развлекается с дочерью Соломией на карантине.





Во время изоляции у детей звезд появилась возможность проводить больше времени с родителями — смотреть фильмы, общаться, дурачиться и учиться. Так, дочь телеведущего решила не терять возможности и позабавиться с папой. Результатом игр поделился на своей странице Сергей Притула, опубликовав фото с дочерью.





Карантин догори дригом;)! Соломія Сергіївна взагалі не переймається тим, що ми #сидимовдома, її все влаштовує ;)!

написал шоумен.

























