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Шоу-бизнес
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16 апреля 20, 11:33
Сергей Притула развлекается с детьми на карантине (ФОТО)
Сергей Притула
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Наследники знаменитостей наверстывают общение с родителями.
Известный украинский шоумен Сергей Притула, который ранее прокомментировал новость о том, что он претендует на должность мэра Киева, показал, как развлекается с дочерью Соломией на карантине.

Во время изоляции у детей звезд появилась возможность проводить больше времени с родителями — смотреть фильмы, общаться, дурачиться и учиться. Так, дочь телеведущего решила не терять возможности и позабавиться с папой. Результатом игр поделился на своей странице Сергей Притула, опубликовав фото с дочерью.

Карантин догори дригом;)! Соломія Сергіївна взагалі не переймається тим, що ми #сидимовдома, її все влаштовує ;)!
написал шоумен.






Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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