Леся Никитюк рассказала о жизни на карантине

Леся Никитюк проводит карантин в родном Хмельницком вместе с родными. Телеведущая особо не скучает — она проводит прямые эфиры (а иногда и сама становится гостем у мировых звезд — к примеру, Джареда Лето), общается с поклонниками и участвует в популярных флешмобах. Так, Леди Ле уже выбрала себя наряд для Каннского кинофестиваля — соорудила его сама из одеяла в рамках Pillow challenge. В интервью Cosmopolitan артистка рассказала, как изменились ее привычки на самоизоляции.





Звезда говорит, что это время она решила уделить своим родным, ведь из-за насыщенного графика съемок ей редко удается бывать дома.





Чем же Леся занимается на карантине?





1. Сон





– Я сплю по десять часов. Это придает мне сил. А самое главное, что после такого длительного сна не нужно использовать много кремов и масок для лица. Потому что организм хорошо отдыхает.





2. Спорт





– Ежедневно по 45 минут я занимаюсь спортом. Есть очень классный комплекс упражнений. Девушки, дома заниматься – реально. Поэтому и вы не ленитесь и не ищите отмазки. У меня хорошо подтянутое тело, потому что каждый день продолжаю тренироваться.





3. Еда





– Готовлю что-то классное и легкое. А главное – очень полезное. В моем арсенале появилось много новых рецептов. Теперь ежедневно балую своих родных вкусняшками.





4. Общение





– У меня две племянницы. Рада, что могу проводить с ними много времени. Мы общаемся обо всем на свете (улыбается). А еще я занимаюсь с ними английским и учу их читать. Весело и полезно проводим карантин!



