Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.30
USD
27.08
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 апреля 20, 10:14
Леся Никитюк рассказала о жизни на карантине
Леся Никитюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ведущая стала больше отдыхать, но при этом не запускает себя.
Леся Никитюк проводит карантин в родном Хмельницком вместе с родными. Телеведущая особо не скучает — она проводит прямые эфиры (а иногда и сама становится гостем у мировых звезд — к примеру, Джареда Лето), общается с поклонниками и участвует в популярных флешмобах. Так, Леди Ле уже выбрала себя наряд для Каннского кинофестиваля — соорудила его сама из одеяла в рамках Pillow challenge. В интервью Cosmopolitan артистка рассказала, как изменились ее привычки на самоизоляции.

Звезда говорит, что это время она решила уделить своим родным, ведь из-за насыщенного графика съемок ей редко удается бывать дома.

Чем же Леся занимается на карантине?

1. Сон

– Я сплю по десять часов. Это придает мне сил. А самое главное, что после такого длительного сна не нужно использовать много кремов и масок для лица. Потому что организм хорошо отдыхает.

2. Спорт

– Ежедневно по 45 минут я занимаюсь спортом. Есть очень классный комплекс упражнений. Девушки, дома заниматься – реально. Поэтому и вы не ленитесь и не ищите отмазки. У меня хорошо подтянутое тело, потому что каждый день продолжаю тренироваться.

3. Еда

– Готовлю что-то классное и легкое. А главное – очень полезное. В моем арсенале появилось много новых рецептов. Теперь ежедневно балую своих родных вкусняшками.

4. Общение

– У меня две племянницы. Рада, что могу проводить с ними много времени. Мы общаемся обо всем на свете (улыбается). А еще я занимаюсь с ними английским и учу их читать. Весело и полезно проводим карантин!

Источник: https://newsyou.info/
Ещё по теме:
Леся Никитюк больше не хочет дружить с Педаном
Оля Фреймут очаровала поклонников семейными фото с мужем
Леся Никитюк рассказала о роковом моменте в ее жизни
Леся Никитюк поделилась планами на 2020 год
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Тина Кароль показала фото своего взрослого сына (ФОТО)
noimageСвадьбы не будет: принцесса Беатрис отменила празднование
noimageАстафьевой предлагали баснословную сумму за интим
Лента новостей