Астафьевой предлагали баснословную сумму за интим

Певица Даша Астафьева рассказала какие суммы ей предлагали за интимные услуги. Откровенными подробностями она поделилась в онлайн-программе Оли Поляковой, запись корой появилась на странице последней в Instagram.





Астафьева призналась, что ей неоднократно предлагали деньги или очень дорогие подарки за секс. Певице дарили яхты, на которых она выступала, а однажды пригнали к гостинице Maybach.





Также звезда отметила, что продюсеру группы NIKITA Юрию Никитину предлагали 1,5 миллиона долларов за интимные услуги от Астафьевой. Звезда тогда пошутила, ответив, чтобы продюсер назвал сумму в два миллиона.





Также Астафьева вспомнила о том, что в прошлом году ей предлагали перечислить 600 тысяч долларов каждый месяц.





Певица признается, что всегда отказывается от подобных вещей потому, что считает, что "это съемки программ-розыгрышей".



