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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 апреля 20, 10:34
Астафьевой предлагали баснословную сумму за интим
Даша Астафьева
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Певица отказалась от яхты, Maybach и содержания с сотнями тысяч долларов, а также от секса за огромные деньги.
Певица Даша Астафьева рассказала какие суммы ей предлагали за интимные услуги. Откровенными подробностями она поделилась в онлайн-программе Оли Поляковой, запись корой появилась на странице последней в Instagram.

Астафьева призналась, что ей неоднократно предлагали деньги или очень дорогие подарки за секс. Певице дарили яхты, на которых она выступала, а однажды пригнали к гостинице Maybach.

Также звезда отметила, что продюсеру группы NIKITA Юрию Никитину предлагали 1,5 миллиона долларов за интимные услуги от Астафьевой. Звезда тогда пошутила, ответив, чтобы продюсер назвал сумму в два миллиона.

Также Астафьева вспомнила о том, что в прошлом году ей предлагали перечислить 600 тысяч долларов каждый месяц.

Певица признается, что всегда отказывается от подобных вещей потому, что считает, что "это съемки программ-розыгрышей".

Источник: https://korrespondent.net/
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