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Шоу-бизнес
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17 апреля 20, 10:40
Свадьбы не будет: принцесса Беатрис отменила празднование
принцесса Беатрис
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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци приняли решение отложить запланированную свадьбу на фоне вспышки коронавируса.
Пандемия коронавирус свела на нет планы королевского семейства, которое было вынуждено самоизолироваться в личных имениях. Так, одну из самых громких свадеб года принцессы Беатрис и ее избранника итальянского бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци пришлось отменить.

Инсайдеры из близкого окружения влюбленных сообщили изданию People, что церемония, которая была запланирована на 29 мая в Лондоне, переносится. Окончательное решение связано с тем, что правительство Британии решило продолжить карантинный режим минимум на три последующие недели. Через введенные ограничения подготовка к торжеству невозможна.

Несмотря на нестабильную ситуацию в мире, Беатрис и Эдоардо пока не определились с датой, на которую перенесут свадьбу. Заметим, они вполне осознают, что коронавирус может перечеркнуть все их планы и даже не присылали гостям свадебные приглашения.

Молодожены не планируют менять место празднования и проводить свадьбы. Сейчас они даже не думают о своей женитьбе, – уверяют инсайдеры.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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