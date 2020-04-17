Свадьбы не будет: принцесса Беатрис отменила празднование

Пандемия коронавирус свела на нет планы королевского семейства, которое было вынуждено самоизолироваться в личных имениях. Так, одну из самых громких свадеб года принцессы Беатрис и ее избранника итальянского бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци пришлось отменить.





Инсайдеры из близкого окружения влюбленных сообщили изданию People, что церемония, которая была запланирована на 29 мая в Лондоне, переносится. Окончательное решение связано с тем, что правительство Британии решило продолжить карантинный режим минимум на три последующие недели. Через введенные ограничения подготовка к торжеству невозможна.





Несмотря на нестабильную ситуацию в мире, Беатрис и Эдоардо пока не определились с датой, на которую перенесут свадьбу. Заметим, они вполне осознают, что коронавирус может перечеркнуть все их планы и даже не присылали гостям свадебные приглашения.





Молодожены не планируют менять место празднования и проводить свадьбы. Сейчас они даже не думают о своей женитьбе, – уверяют инсайдеры.



