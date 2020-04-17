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Новости Шоу-Бизнеса
17 апреля 20, 11:03
Тина Кароль показала фото своего взрослого сына (ФОТО)
Тина Кароль
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Несколько кадров с эфира исполнительница опубликовала на официальной странице в Facebook.
Украинская певица Тина Кароль устроила в своем частном доме, где находится на самоизоляции, настоящую телестудию. Артистка вышла в прямой эфир канала "1+1" и показала зрителям, как она со своим 11-летним сыном Вениамином готовится к светлому празднику Пасхи.

На снимках Тина и Веня сидят за большим столом, который расположен возле окна. Оба они укутаны в пледы, что придает фотографиям домашнего уюта.

На столе стоят пасхальные атрибуты - расписные яйца, паска, свечи в яичной скорлупе и другие реквизиты праздника. Также певица дала мастер-класс, как самому сделать декор из салфеток. 

Поклонники певицы не смогли пройти мимо домашних снимков и оставили в комментариях много теплых слов. "Так уютно", "Как мило с этими накрытыми ножками", "Такие солнечные и позитивные! С наступающим праздником, вас", - пишут пользователи сети.





Источник: https://telegraf.com.ua/
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