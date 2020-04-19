Собчак раскритиковала Канделаки

Российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала новый пост Тины Канделаки о способах самовыражения на карантине, в котором та поддержала забавные челленджи артистов и их прямые эфиры в Инстаграм. Собчак назвала публикацию коллеги "идиотской" и заявила, что Тина "готова поддержать любую глупость, если окажется, что я эту глупость не поддерживаю".

- Тинатин Гивиевна (настоящее имя журналистки - Авт.) приняла вызов Бузовой и подключилась к самым идиотическим челленджам Инстаграма. И сразу безоговорочно выиграла. Нет,она не искупалась в ванне с креветками, не отрезала себе что-то, что может и нужно было бы отрезать, не "дала леща" мужу, нет. Тина написала самый идиотичный пост. Пост о том ,что испытывать восторг по поводу чужого купания в макаронах мне не позволяет "теория арийского превосходства". Не шучу. Это цитата, - заявила телеведущая в Инстаграм.

Позже, 44-летняя Канделаки опубликовала новый пост, в котором уточнила, что ее слова о "теории арийского превосходства" не были адресованы Ксении Собчак.

- Цитата выглядит так: "О, эта арийская теория превосходства — куда же без нее". Ксюша, зачем же так сильно кричать, попав в поставленный на всякий случай капкан? - написала в ответ журналистка.

Причиной публичной перепалки между телеведущими послужил недавний пост Собчак об артистах, которые кидают друг другу "вызовы" на карантине в прямом эфире Инстаграм. Журналистка посчитала странными подобные развлечения, заявив, что "с опаской открывает ленту".

Это не первый словесный батл между журналистками в соцсетях. Ранее 38-летняя Собчак раскритиковала Тину за неумелое использование фотошопа.

В середине 200-х Собак и Канделаки были близкими подругами. Конфликт между артистками случился в 2009-м, когда Тина сообщила, что ей больше не интересно работать телеведущей, на что Собчак лишь посмеялась.