Кэти Перри поделилась фотографией в ярком образе

35-летняя исполнительница во время карантина тщательно заботится о будущем малыша и своем здоровье, находясь дома. В изоляции Кэти Перри оставила брендовые образы и каблуки в шкафу, предпочитая комфортную домашнюю одежду.





Звезда, которая привыкла покорять сердца поклонников яркими аутфитами, решила поделиться кадром, который был сделан до мировой вспышки коронавируса.









В инстаграм-профиле Кэти Перри опубликовала фото на фоне Сиднейского оперного театра во время одного из последних съемочных дней телешоу American Idol, в котором занимает судейское кресло. Стоит отметить, что звезда продолжала работу, несмотря на беременность.





На фотографии Кэти Перри позирует в нежном лавандовом платье, которое выгодно акцентирует особое положение исполнительницы.





Она решила не придавать своему образу сексуальности и скрыла пикантное декольте цветастой водолазкой. Неотъемлемой деталью ее look стали массивные аксессуары: серьги в форме цветков и изысканное кольцо с бриллиантом, которое ей подарил жених Орландо Блум по случаю помолвки. Роскошная укладка завершила безупречный вид знаменитости.



