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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 апреля 20, 15:08
Кэти Перри поделилась фотографией в ярком образе
Кэти Перри
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Кэти Перри ждет появления первенца и не теряет возможности продемонстрировать свой округлившийся живот в стильных нарядах.
35-летняя исполнительница во время карантина тщательно заботится о будущем малыша и своем здоровье, находясь дома. В изоляции Кэти Перри оставила брендовые образы и каблуки в шкафу, предпочитая комфортную домашнюю одежду.

Звезда, которая привыкла покорять сердца поклонников яркими аутфитами, решила поделиться кадром, который был сделан до мировой вспышки коронавируса.


 
В инстаграм-профиле Кэти Перри опубликовала фото на фоне Сиднейского оперного театра во время одного из последних съемочных дней телешоу American Idol, в котором занимает судейское кресло. Стоит отметить, что звезда продолжала работу, несмотря на беременность.

На фотографии Кэти Перри позирует в нежном лавандовом платье, которое выгодно акцентирует особое положение исполнительницы.

Она решила не придавать своему образу сексуальности и скрыла пикантное декольте цветастой водолазкой. Неотъемлемой деталью ее look стали массивные аксессуары: серьги в форме цветков и изысканное кольцо с бриллиантом, которое ей подарил жених Орландо Блум по случаю помолвки. Роскошная укладка завершила безупречный вид знаменитости.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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