Слава Каминская отметила Пасху с бывшим мужем (ФОТО)

Одни поклонники Славы поддерживали ее, другие не уставали писать о том, как замечательно смотрятся вместе бывшие супруги.





Конечно, после того, как появились новости о новой девушке Эдгара, все перестали надеяться на воссоединение семьи. Однако солистка групы НеАнгелы подогрела надежды поклонников, выложив в Инстаграм-аккаунте совместное фото с бывшим мужем и детьми. Каминская подписала снимок лаконичным хэштегом "#традиции" и поздравила всех со Светлым праздником Пасхи.





Поклонники тут же засыпали бывших супругов комплиментами и, видимо, забыли, что семейные праздники для детей Славы и Эдгара нередко проходят в компании обоих родителей.













Наконец-то семья в сборе

Очень красивая семья!

Прекрасно , когда родители могут сохранить и нормальные отношения во благо детей



