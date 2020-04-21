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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 апреля 20, 15:15
Слава Каминская отметила Пасху с бывшим мужем (ФОТО)
Слава Каминская
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За разводом 35-летней певицы Славы Каминской и 35-летним пластическим хирургом Эдгаром Каминским следили даже самые ленивые.
Одни поклонники Славы поддерживали ее, другие не уставали писать о том, как замечательно смотрятся вместе бывшие супруги. 

Конечно, после того, как появились новости о новой девушке Эдгара, все перестали надеяться на воссоединение семьи. Однако солистка групы НеАнгелы подогрела надежды поклонников, выложив в Инстаграм-аккаунте совместное фото с бывшим мужем и детьми. Каминская подписала снимок лаконичным хэштегом "#традиции" и поздравила всех со Светлым праздником Пасхи. 

Поклонники тут же засыпали бывших супругов комплиментами и, видимо, забыли, что семейные праздники для детей Славы и Эдгара нередко проходят в компании обоих родителей. 



Наконец-то семья в сборе
Очень красивая семья!
Прекрасно , когда родители могут сохранить и нормальные отношения во благо детей

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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