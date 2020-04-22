Умерла 33-летняя звезда Playboy

Известную модель культового журнала Playboy Эшли Маттингли нашли мертвой в собственном доме в Техасе.





По информации TMZ, 33-летняя звезда совершила самоубийство 15 апреля. Смерть девушки подтвердил отдел медицинской экспертизы в Техасе, однако известно, что официальную причину смогут объявить не раньше, чем через 30-90 дней.





Изначально Эшли пропала без вести, а сообщил полиции о том, что она не выходит на связь друг погибшей. Рядом с телом нашли предсмертную записку, содержание которой не разглашается.





Сообщается, что девушка боролась с алкогольной и наркотической зависимостью и на протяжении последних двух лет проживала в Остине (Техас).





Маттингли является "Мисс Март-2011" журнала Playboy и помимо модельной славы, была также жертвой домашнего насилия. В 2012 году ее парня засудили за побои.











