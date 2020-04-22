Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской стала мамой во второй раз. О пополнении в семье на своей странице в Instagram намекнул супруг девушки. Отметим, что недавно Антонина Паперная поделилась редким кадром с возлюбленным.





Российский актер Владимир Яглыч опубликовал кадр из мультфильма "Король Лев", где главные герои сообщают о рождении Симбы. Поклонники кадр приняли, как известие о рождении ребенка в звездной семье и принялись поздравлять их в комментариях под публикацией.













Сама же новоиспеченная бабушка – Ольга Сумская – пока рождение ребенка не комментирует, но под постом Владимира уже успела оставить смайлы в виде сердечка и малыша. Пол и дату рождения родители пока не сообщают.











