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22 апреля 20, 11:26
Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз
Ольга Сумская
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Антонина Паперная родила ребенка от известного актера.
Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской стала мамой во второй раз. О пополнении в семье на своей странице в Instagram намекнул супруг девушки. Отметим, что недавно Антонина Паперная поделилась редким кадром с возлюбленным.

Российский актер Владимир Яглыч опубликовал кадр из мультфильма "Король Лев", где главные герои сообщают о рождении Симбы. Поклонники кадр приняли, как известие о рождении ребенка в звездной семье и принялись поздравлять их в комментариях под публикацией.



Сама же новоиспеченная бабушка – Ольга Сумская – пока рождение ребенка не комментирует, но под постом Владимира уже успела оставить смайлы в виде сердечка и малыша. Пол и дату рождения родители пока не сообщают.



Источник: https://www.segodnya.ua/
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