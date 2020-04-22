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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 апреля 20, 11:38
Питт должен Джоли более полумиллиона долларов
Брэд Питт и Анджелина Джоли
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Раздел имущества между экс-возлюбленными Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли продолжается до сих пор, хотя знаменитости уже давно официально разведены.
Как оказалось - судебные заседания по денежному вопросу задерживаются не зря, ведь 56-летний актер должен очень большую сумму бывшей жене.

Так, в руки журналистов попали документы, согласно которым Брэд еще несколько лет назад одолжил у звезды "Малефисенты" полмиллиона долларов (13,5 миллиона гривен) на нужды своей благотворительной организации "Make It Right".

Деньги были необходимы Питту для финансирования судебных исков, связанных со строительством домов для жертв урагана Катрина в Новом Орлеане (США).

Тогда жители домов, которые были построены на деньги Брэда, заявили, что из-за некачественных строительных материалов у них возникли проблемы со здоровьем, а помещения достаточно быстро стали непригодными для проживания.

Отметим, что суд по этому поводу продолжается до сих пор. А это значит, что в случае своего проигрыша мужчине придется заплатить из своего кошелька более 50-ти миллионов долларов (1,3 миллиарда гривен).

Также Джоли выделила на благотворительную организацию экс-возлюбленного чуть больше 4-х миллионов долларов (108 миллионов гривен) в 2007-2009 годах.

В налоговых документах указано, что после развода Питт не выплатил свой долг. Поэтому, есть большая вероятность, что скоро звезда "Однажды в Голливуде" может обеднеть на кругленькую сумму.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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