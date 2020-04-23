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23 апреля 20, 11:36
NK раскрыла секрет счастливых и крепких отношений
Настя Каменских
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Настя Каменских дала несколько советов, которые помогут лучше понимать дорогих сердцу людей и наладить отношения с ними.
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в своем видеоблоге поделилась секретами крепких отношений и отметила, что в отношениях нужно не только отдавать, но и получать.

Отношения с близкими людьми – это самый ценный дар, который есть в нашей жизни и который необходимо беречь. Мы часто делаем больно тем, кого любим, даже не задумываясь над этим. А взамен ждем заботливого отношения, понимания и поддержки. 

Над отношениями с близкими людьми нужно много работать, но сначала необходимо разобраться в них и определить пробелы. 

Советы для укрепления отношений от Насти Каменских

Пишем список близких людей. После этого возле каждого имени указываем: что он любит, какой цвет, какую еду, о чем мечтает, что бы хотел получить на ближайший праздник, о чем думает перед сном.

Если есть какие-то пробелы, то необходимо заполнить их. Поговорите с близкими за ужином или за чашечкой ароматного кофе. Если все знаете – это прекрасно. Подумайте, какой подарок можете сделать для этого человека просто сегодня. Не обязательно что-то покупать. Лучше всего подарить эмоции, прекрасные воспоминания, совместное времяпрепровождение, теплые слова.

Напишите отдельно имя каждого близкого человека и укажите, какие у вас отношения сейчас и какие вы бы хотели, чтобы были. Определите, что вы можете сделать для их улучшения.

В любых взаимоотношениях трудно не только отдавать, но и получать. Всегда начните с себя, но если вдруг вы поймете, что чего-то не хватает, то попросите это у человека. Возможно, если вы ежедневно готовите завтраки, обеды и ужины, то вам было бы приятно получить чашечку кофе в постель в выходной день.

Поговорите с этим человеком. Сделайте это мягко и спокойно. Расскажите, что он очень важен и дорог для вас.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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