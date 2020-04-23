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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 апреля 20, 11:49
Санта Димопулос впервые показала семимесячную дочь
Санта Димопулос
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Супруги решили, что уже пришло время познакомить поклонников с их Софией.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос и бизнесмен Игорь Кучеренко на протяжении семи месяцев не показывали публике лицо своей дочери.

Фото девочки появилось в Instagram звездной мамочки. Снимок сделан крупным планом, что дает возможность фанам хорошо рассмотреть лицо малышки.


 
"Знакомьтесь, принцесса София. Правда же мы похожи как две капли воды?!", - шутливо написала Санта, намекнув, что девочка явно пошла не в нее.

Поклонники согласились с певицей, что девочка очень похожа на папу.

"Санточка, я в восторге от вас, но малышка - папина дочка. Как же светлые гены победили Ваши смуглые?", "Лапочка! P.s Вам ее не подменили?", "Она точно Ваша?", - пишут комментаторы.

Напомним, что Санта Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко в 2015 году. До этого певица была гражданской женой украинского шоумена Андрея Джеджулы. Отношения пары продлились четыре года. В 2008 году у них родился сын Даниэль.

14 сентября 2019 года Санта родила второго ребенка - дочь Софию. Роды проходили в одной из клиник Монако.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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