Санта Димопулос впервые показала семимесячную дочь

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос и бизнесмен Игорь Кучеренко на протяжении семи месяцев не показывали публике лицо своей дочери.





Фото девочки появилось в Instagram звездной мамочки. Снимок сделан крупным планом, что дает возможность фанам хорошо рассмотреть лицо малышки.









"Знакомьтесь, принцесса София. Правда же мы похожи как две капли воды?!", - шутливо написала Санта, намекнув, что девочка явно пошла не в нее.





Поклонники согласились с певицей, что девочка очень похожа на папу.





"Санточка, я в восторге от вас, но малышка - папина дочка. Как же светлые гены победили Ваши смуглые?", "Лапочка! P.s Вам ее не подменили?", "Она точно Ваша?", - пишут комментаторы.





Напомним, что Санта Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко в 2015 году. До этого певица была гражданской женой украинского шоумена Андрея Джеджулы. Отношения пары продлились четыре года. В 2008 году у них родился сын Даниэль.





14 сентября 2019 года Санта родила второго ребенка - дочь Софию. Роды проходили в одной из клиник Монако.



