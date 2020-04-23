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23 апреля 20, 11:50
Ричард Гир стал папой в третий раз
Ричард Гир
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Популярный американский киноактер Ричард Гир в очередной раз стал отцом.
Жена актера Ричарда Гира Алехандра Силва родила сына.

Информация о пополнении в звездной семье появилась в испанском таблоиде HOLA!. Новость о рождении сына супруги решили не разглашать.

В разговоре с журналистами близкий друг семьи рассказал, что супруги с сыном находятся сейчас на самоизоляции в своем ранчо в Паунд-Ридж недалеко от Нью-Йорка. Имя новорожденного сына пока не разглашается.

37-летняя жена родила актеру второго сына в совместном браке. Американо-испанская пара обручилась в апреле 2018 года, а уже в феврале 2019 года у супругов появился сын Александр.

Актер Ричард Гир воспитывает 20-летнего сына Гомера, который родился в браке с актрисой Кэри Лоуэлл. В Алехандры есть семилетний сын Альберт от первого мужа бизнесмена Говинда Фриланда.

Брак с Алехандрой Силвой для Ричарда Гира стал третьим. Впервые актер женился в 1991 году на модели Синди Кроуфорд, однако уже в 1995 году супруги развелись. Через 7 лет актер женился на актрисе Кэри Лоуэлл, которая в 2000 году родила ему первенца. После 14 лет супружеской жизни в 2016 году Лоуэлл и Гир расстались.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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