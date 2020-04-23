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23 апреля 20, 11:56
Надя Дорофеева отпраздновала день рождения
Надя Дорофеева
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Артистке исполнилось 30 лет.
21 апреля, популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева праздновала свой день рождения. Артистке исполнилось 30 лет.

О том, как она отметила свой юбилей в период карантина, девушка рассказала на своей странице Instagram. Надя призналась, что ее день был наполнен искренностью, радостью и, конечно  же, не обошлось без слез счастья.

Публикацию благодарности звезда подкрепила фото, на котором позирует в своем доме. Для праздничного образа она выбрала свободный total white образ.



Мой карантинный день рождения — очень! Сегодня я почувствовала столько любви — от семьи, которая далеко, но прислала мне просто нереальное видео-поздравление, от которого мурашки и слезы счастья. От любимых друзей, которые своими веселыми видосами не давали ни на секунду быть без улыбки. От поклонников, которые забомбили мои соцсети добрыми словами, видосами, фотками и поздравленками. От друзей коллег, которые мне пели, сочиняли стихи, прикалывались и говорили много всего приятного,
написала Дорофеева.

Артистка призналась, что в этот день она почувствовала "особую связь с дорогими мне людьми" и подчеркнула, что карантин вернул в жизни людей истинные ценности. 

Вечеринку по случаю дня рождения Надя Дорофеева провела дома со своей "карантинной семьей". Вероятнее всего, это был романтический ужин с супругом Владимиром Дантесом или же в гости приехали самые дорогие и близкие друзья. 

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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