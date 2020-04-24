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24 апреля 20, 11:09
Голди Хоун и Кейт Хадсон приятно удивили фанов (ФОТО)
Голди Хоун и Кейт Хадсон
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Американская актриса Кейт Хадсон появилась на обложке журнала People с матерью Голди Хоун и дочкой Рани.
Новая обложка Кейт Хадсон - и первая совместная фотосессия актрисы с матерью Голди Хоун и годовалой дочкой Рани - отличный подарок на 41-летие, которое Кейт отметила 19 апреля.

Правда, снимался этот фотосет в совсем другом мире, о чем Кейт и рассказала, представляя "кавер" своим подписчикам в Instagram.

"Какая радость - иметь возможность отметить красоту нашей семьи при помощи специального "красивого" выпуска и моей дорогой Мамы и Рани. Когда мы делали эту фотосессию два месяца назад, никто и понятия не имел, что нам всем придется дистанцироваться друг от друга на какое-то время. Ведь некоторые могут провести карантин вместе, а некоторые, увы, нет.

Настоящая сила кроется именно в семье. Вне зависимости от того, идет ли речь о ваших родителях или той семье, которую вы создаете себе по жизни, эта связь поддерживает и защищает нас. Надеюсь, наше интервью принесет вам немного радости. Наша семья желает вам много любви".


Мать Кейт, 74-летняя актриса Голди Хоун, сейчас также находится в изоляции со своим супругом Куртом Расселом. Но судя по личным блогам обеих актрис, они постоянно на связи.

В интервью People Кейт призналась, что именно многолетние отношения матери (а Голди и Курт женаты 37 лет) являются для нее наглядным примером того, что любовь и уважение друг к другу могут не исчезать годами: "Попробовать придерживаться этого стандарта - моя настоящая цель. Один тот факт, что все это время они остаются единым целым, помогает нашей большой семье пережить все невзгоды. Они - настоящий центр нашей жизни".

Сама Голди не считает, что крепкие отношения создаются при помощи каких-то тайных знаний: "Когда у тебя есть дети и твой мужчина любит этих детей, то между вами образуется прочнейшая связь".

Кейт также поделилась с репортером издания советом, который ей когда-то давно дала мать: "Она всегда говорила мне: "Никогда не позволяй мужчине погасить твой свет". И поэтому я никогда не определяла себя с точки зрения того, как оценивают меня мужчины. Но зато я пыталась понять, чего мы можем добиться вместе с ним. И этому меня научила мама. Я очень надеюсь, что смогу передать ту уверенность в себе, которую она мне подарила, и своей маленькой Рани".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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