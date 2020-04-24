Джулия Робертс подала на развод

Голливудская звезда Джулия Робертс разводится после 18 лет брака. Отношения оскароносной Робертс с мужем, оператором Дэнни Модером уже давно ухудшились.





Американская пресса пишет, что актриса намерена оформить развод после карантина. Сейчас пара - дома на самоизоляции. Круглосуточно быть вместе оказалось для них просто невозможно, а совместная жизнь стала невыносимой.





Пара пробыла почти 18 лет в браке и родила троих общих детей. Источники, близкие к паре, говорят, что отношения уже не первый год трещат по швам.













Как сообщают таблоиды, Джулия стала идеальной мамочкой и женой. Но так было только на первый взгляд. На самом деле Робертс очень ревнивая. Все годы она держала мужа на коротком поводке: проверяла его телефон, просматривала электронную почту, следила, с кем и когда встречался днем.





Он со своей стороны, как пишут в прессе, вообще ее не поддерживал, и даже в сложные времена. 2015-го от рака умерла мама Робертс. В это время муж актрисы спокойно занимался серфингом на пляжах Малибу. На похоронах он тоже не появился. Карантин и самоизоляция под одной крышей стали для пары последней каплей.





Несмотря на все конфликты Джулия Рообертс говорит, что гордится своими отношениями с Дэнни Модером. Актриса также просит желтую прессу не вмешиваться в ее жизнь, чтобы не травмировать детей.





Напомним, что актриса еще в 2014-го хотела развестись. Поговаривали, что актриса потребовала разрыва из-за измены мужа. Но, похоже, тогда паре удалось найти общий язык и помириться.



