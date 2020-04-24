Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.27
USD
27.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 апреля 20, 11:31
Ольга Фреймут заявила об уходе из телевидения
Ольга Фреймут
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинская телеведущая, скорее всего, больше не вернется в кадр.
Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ранее заговорила о новаторских интересах своей дочери, в интервью журналистке Наташе Влащенко на ее YouTube-канале заявила о том, что она, скорее всего, больше не вернется в кадр.

"Я, наверное, уже в кадр не вернусь. Почему-то я так чувствую. Мне не предлагают вести те проекты, которые я хочу – "Ревизор" или "Инспектор". Когда я ушла, там появились новые ведущие. Территория уже занята", – заявила Фреймут.

Звезда также рассказала об очень низких рейтингах ее последних проектов, а также раскрыла вероятные причины неудач.

"Понимаете, остался эффект от моих проверок и очень сильный образ, который держит меня в одном амплуа. Когда я делаю шаг вправо или шаг влево, – расстрел. Даже не хочу импровизировать. Какие качественные шоу я бы не делала, как бы не старалась со своей командой – люди плохо смотрят. Рейтинги низкие… Я вернусь в кадр, если мне дадут вести проверки", – резюмировала телеведущая.

Источник: https://www.segodnya.ua/
Ещё по теме:
Оксана Марченко призналась, что в детстве ее избивали
Лилия Ребрик не перестает покорять своей красотой
У Аллы Мазур диагностировали рак
Где проводит медовый месяц ведущая "Ревизора Х" (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Дженнифер Лопес поздравила фанатов с Днем Земли
noimageПевица Джамала поделилась ощущениями от второй беременности
noimageДжулия Робертс подала на развод
noimageГолди Хоун и Кейт Хадсон приятно удивили фанов (ФОТО)
Лента новостей