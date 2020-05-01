Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 мая

♈️ ОВНЫ, вам требуется осмотрительность. День не подходит для экспромтов, спонтанных решений и выражения чувств. Все это чревато неудачами. Но сосредоточенные и целеустремленные люди, напротив, добьются успеха. И так во всем, включая дела любовные. Здесь надо проявить серьезность – и тогда все получится.

♉️ ТЕЛЬЦЫ, почувствуете прилив сил, особенно во второй половине дня. Ждите обнадеживающих новостей. Вероятно, застопорившиеся дела начнут постепенно решаться. В личной сфере все неустойчиво, размыто, будьте осмотрительны в разговорах с любимым человеком.

♊️ БЛИЗНЕЦЫ, день связан с концентрацией. Предстоит решать важные вопросы. Но в делах возможны задержки, опоздания, перенос сроков, по независящим обстоятельствам. Настроение у вас будет хорошее, но может слишком агрессивное. Не рискуйте за рулем, да и вообще день не очень подходит для риска.

♋️ РАКИ, благоприятный день. Звезды обещают умеренную удачу в делах и дружеское общение. Можете получить приятную новость, связанную с деньгами.

♌️ ЛЬВЫ, будете размышлять о деньгах, депозитах, вложениях. День может быть насыщен разными событиями – скорее, хорошими. Может увеличиться аппетит. К вечеру поймете, что вымотались.

♍️ ДЕВЫ, вы ощутите прилив энергии, оптимизма. Вероятен прогресс в делах, хорошие новости, в том числе по поводу финансовых вопросов. Старайтесь не быть эгоистом, будьте внимательнее к другим и доверяйте своей интуиции – ваши внутренние ощущения сегодня будут очень точны.

♎️ ВЕСЫ, у вас хорошее настроение, а в делах вроде бы сопутствует удача. Но не найдетесь на нее – везение не исключает разочарования в самый ответственный момент. Вам требуется более объективный взгляд на проблему, которая сейчас вас тревожит. Возможно вы переоцениваете свои силы.

♏️ СКОРПИОНЫ, сегодня будете оставаться на эмоциональном подъеме. Дела даются легко и быстро, настроение хорошее. Вам может быть поручена ответственная задача или, как вариант, будете сегодня строить планы на будущее, и окажется, что планы у вас – наполеоновские.

♐️ СТРЕЛЬЦЫ, добьетесь хороших результатов в бизнесе, работе. Свои проблемы сегодня будете решать с огоньком, совершать смелые поступки. День хорош, чтобы завершить неоконченные дела, подвести итоги. Вам повезет в любви. В карты тоже сегодня можете поначалу выигрывать – но не будьте слишком азартны.

♑️ КОЗЕРОГИ, у вас сегодня – обновки или новые знакомства, или просто новости. Сумеете произвести впечатление на переговорах, собеседованиях или во время общения с начальством. Даже если на ваше предложение сразу не согласятся, – серьезно о нем задумаются. Вас ждет удача в любовных делах.

♒️ ВОДОЛЕИ, у вас мысли будут о приземленном, материальном. Будете думать о том, как заработать и наверное решите, что добиться результата в финансовой сфере мешает недостаточная настойчивость. Кстати, день может быть связан с получением денег и покупками.

♓️ РЫБЫ, вас может ожидать маленький прорыв. Если у вас что-то не получалось в последние дни, сегодня появится шанс добиться успеха. Но не рискуйте – ваши недруги и конкуренты сейчас активны и постараются воспользоваться вашими ошибками.