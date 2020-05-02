"Холостяк 10": Макс выгнал участницу "Х-фактора"

В девятом выпуске проекта "Холостяк 10" (СТБ) групповое свидание ждало Кристину и Алину. Следующий день они провели вместе с Максом в Египте. Мужчина предложил покататься на лошадях. Кристина проявила инициативу и пожелала ехать верхом вместе с Максом. Алина, соответственно, преодолевала страх самостоятельно. Покатавшись, трое отправились на ужин.

Во время личного общения Кристина затронула тему прошлой церемонии роз, когда Макс проучил участницу и забыл вручить ей розу. А с Алиной Макс обсуждал воспитание детей. Девушка также рассказала о своём детстве.

По итогу свидания мужчина понял, что обе участницы вызывают вопросы. Свое решение Холостяк озвучил на церемонии роз. Однако не только выбор Макса заставил волноваться девушек. Возвращение Даши повергло в шок всех соперниц.

На этой неделе проект покинула Алина, которая несколько лет назад принимала участие в "Х-факторе".

- У меня достаточно богатый опыт в отношениях. Я совершал ошибки и был часто не прав. Я всегда задавал себе вопрос: что изменить в себе, чтобы в будущем не допускать подобных оплошностей. Возможно, у тебя опыт не такой большой. И это абсолютно нормально. Поэтому я понял, что тебе тоже необходимо совершить эти ошибки, чтобы четко понимать, кого ты хочешь видеть рядом с собой, — объяснил решение Макс.

Уже в машине Алина сказала свое финальное слово, высказавшись в адрес участниц:

- Кто там честный? Я с ними жила и слышала, о чем они говорят. Даша хочет гулять, Дана тоже снова решила немного обновить себе Инстаграм, чтобы пошла активность. Кристина еще не разобралась со своими предыдущими отношениями. Девушка немного завралась. Идя на проект, у нее были отношения. Макс говорил мне об ошибках – пусть он сам их и совершит.

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Алина Ляшук участвовала в седьмом и восьмом сезоне проекта "Х-фактор", но в прямые эфиры девушке попасть не удалось. Ее видео с кастинга на YouTube собрало больше 15 миллионов просмотров, тем самым войдя в топ-3 самых просматриваемых за все 10 сезонов проекта.





Алина признавалась, что пение – ее вдохновение и отдушина, но для полного счастья ей не хватает близкого человека рядом. Сердце девушки все ещё свободно.





Перед проектом Алинаговорила:





- Я слежу за жизнью Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Меня привлекают такие отношения – искренние, светлые, позитивные, добрые. Я иду на проект, чтобы ощутить все эти чувства. Хочу и верю, что это будет взаимно. Потому что я верю в этот проект, – делится участница.





Чтобы произвести впечатление на Макса, Алина готовила для него особенный сюрприз.





Ранее сообщалось, что на проект "Холостяк 10" пришла участница шоу "Эксы 2" Лея. По словам девушки она хочет, чтобы главный герой реалити Макс Михайлюк рассмотрел не только ее яркую внешность, но и внутренний мир.









На прошлой неделе проект покинула Настя. По словам Макса, он не видит себя с девушкой, которая не знает, что хочет делать в жизни.

