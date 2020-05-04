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4 мая 20, 11:43
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Регина Тодоренко
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Ленту звезда сняла после разгоревшегося скандала вокруг ее высказываний о насилии в семье. Фильм собрал миллионы просмотров.
Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии. Лента появилась на странице звезды в Instagram и на YouTube-канале.

Певица начала работу над фильмом после скандала вокруг ее слов о домашнем насилии. Ролик стал первой публикацией звезды после изменений о сказанном.

Тодоренко отметила, что если пользователи посмотрят ее фильм, "значит, все было не зря". Также певица отметила, что, видимо, ей нужно было потерять "титулы, контракты, доверие зрителей", чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи женщин.

Комментарии к фильму звезда отключила как на YouTube, так и в Instagram. 

На обеих платформах фильм посмотрели более 4 миллионов раз за полдня.


Источник: https://korrespondent.net/
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