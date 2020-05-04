Потап поздравил свою жену Настю Каменских с днем рождения

Музыкальный продюсер Алексей Потапенко поздравил свою жену Настю Каменских с днем рождения. Для этого он опубликовал снимок супруги в бикини и написал поздравления на своей странице в Instagram.





На фото Каменских запечатлена бегущей по пляжу в черном бикини. Образ звезды дополнен солнцезащитными очками и заплетенными в косы волосами.





В комментарии Потап написал, как сильно любит супругу, назвав ее своей музой и "лягушонком". Поздравление написано в стиле-рэп.











