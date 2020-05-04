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4 мая 20, 11:47
Потап поздравил свою жену Настю Каменских с днем рождения
Потап
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В комментарии под снимком музыкант поздравил супругу с 33-летием, которое она отмечает 4 мая.
Музыкальный продюсер Алексей Потапенко поздравил свою жену Настю Каменских с днем рождения. Для этого он опубликовал снимок супруги в бикини и написал поздравления на своей странице в Instagram.

На фото Каменских запечатлена бегущей по пляжу в черном бикини. Образ звезды дополнен солнцезащитными очками и заплетенными в косы волосами.

В комментарии Потап написал, как сильно любит супругу, назвав ее своей музой и "лягушонком". Поздравление написано в стиле-рэп.



Источник: https://korrespondent.net/
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