Дочь Веры Брежневой взбудоражила Сеть фото в бикини

Дочь певицы Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман показала фигуру в купальнике.





Девушка опубликовала на своей странице в Instagram серию новых кадров, сделанных на карантине в Лос-Анджелесе, США.





"Sunshine baby", — коротко подписала новые кадры звезда.













Напомним, Соня Киперман — старший ребенок Веры Брежневой, у которой также есть 10-летняя дочь Сара Киперман.





Ранее в интервью Брежнева сообщила, что Соня осталась на время карантина в Америке, где живет и учится. Напомним, в 2019 году девушка поступила в престижный университет в Калифорнии в США, в частности, в гуманитарный колледж Уиттьер.



