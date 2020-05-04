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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 мая 20, 12:12
Дочь Веры Брежневой взбудоражила Сеть фото в бикини
Соня Киперман
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На фото Соня позировала в купальнике цвета хаки, а также в стильных солнцезащитных очках квадратной формы с леопардовой оправой.
Дочь певицы Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман показала фигуру в купальнике.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram серию новых кадров, сделанных на карантине в Лос-Анджелесе, США.

"Sunshine baby", — коротко подписала новые кадры звезда.



Напомним, Соня Киперман — старший ребенок Веры Брежневой, у которой также есть 10-летняя дочь Сара Киперман.

Ранее в интервью Брежнева сообщила, что Соня осталась на время карантина в Америке, где живет и учится. Напомним, в 2019 году девушка поступила в престижный университет в Калифорнии в США, в частности, в гуманитарный колледж Уиттьер.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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