Актер "Игры престолов" установил мировой рекорд

Актер и спортсмен Хафтор Бьернссон (известный по роли сэра Грегора "Горы" Клейгана), который скоро станет отцом, побил мировой рекорд. Парень поднял 501 (!) кг в становой тяге.





Как сообщает ВВС, силач установил рекорд в пауэрлифтинге в своем спортзале в Исландии. По словам Хафтора, побить мировой рекорд его заставило то, что люди говорили, что это невозможно.





Так много людей не верили в меня, так много людей говорили: "501 кг никогда не поднимется". Но у меня также была большая поддержка,

говорит Хафтор.











