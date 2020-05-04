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Шоу-бизнес
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4 мая 20, 12:26
Актер "Игры престолов" установил мировой рекорд
Хафтор Бьернссон
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Актер и бодибилдер Хафтор Бьернссон поднял 501 (!) кг в становой тяге.
Актер и спортсмен Хафтор Бьернссон (известный по роли сэра Грегора "Горы" Клейгана), который скоро станет отцом, побил мировой рекорд. Парень поднял 501 (!) кг в становой тяге.

Как сообщает ВВС, силач установил рекорд в пауэрлифтинге в своем спортзале в Исландии. По словам Хафтора, побить мировой рекорд его заставило то, что люди говорили, что это невозможно.

Так много людей не верили в меня, так много людей говорили: "501 кг никогда не поднимется". Но у меня также была большая поддержка,
говорит Хафтор.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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