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4 мая 20, 12:26
Актер "Игры престолов" установил мировой рекорд
Актер и спортсмен Хафтор Бьернссон (известный по роли сэра Грегора "Горы" Клейгана), который скоро станет отцом, побил мировой рекорд. Парень поднял 501 (!) кг в становой тяге.
Как сообщает ВВС, силач установил рекорд в пауэрлифтинге в своем спортзале в Исландии. По словам Хафтора, побить мировой рекорд его заставило то, что люди говорили, что это невозможно.
Так много людей не верили в меня, так много людей говорили: "501 кг никогда не поднимется". Но у меня также была большая поддержка,
говорит Хафтор.
Источник: https://glamurchik.tochka.net/