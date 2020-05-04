Модель Джиджи Хадид подтвердила свою беременность

Всемирно известная модель Джиджи Хадид, о беременности которой ходили слухи, официально подтвердила, что ждет ребенка от своего любимого британского музыканта Зейна Малика. Об этом Джиджи рассказала в онлайн-шоу Джимми Фэллона The Tonight Show.





Спасибо за поздравления! Мы бы хотели, конечно, сами решить, когда рассказывать людям о моей беременности, но все равно очень рады и благодарны всем вам за поддержку и поздравления! Для нас это ни в коем случае не плохая новость, мы очень счастливы!

прокомментировала Джиджи.





Отметим, что Джиджи Хадид и Зейн Малик встречаются с 2015 года.

Хотя они расставались в 2018-м, к началу 2020 года пара снова возобновила отношения.



