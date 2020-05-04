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4 мая 20, 12:29
Модель Джиджи Хадид подтвердила свою беременность
Джиджи Хадид
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Джиджи Хадид подарит ребенка своему любимому Зейну Малику.
Всемирно известная модель Джиджи Хадид, о беременности которой ходили слухи, официально подтвердила, что ждет ребенка от своего любимого британского музыканта Зейна Малика. Об этом Джиджи рассказала в онлайн-шоу Джимми Фэллона The Tonight Show.

Спасибо за поздравления! Мы бы хотели, конечно, сами решить, когда рассказывать людям о моей беременности, но все равно очень рады и благодарны всем вам за поддержку и поздравления! Для нас это ни в коем случае не плохая новость, мы очень счастливы!
прокомментировала Джиджи.

Отметим, что Джиджи Хадид и Зейн Малик встречаются с 2015 года. 
Хотя они расставались в 2018-м, к началу 2020 года пара снова возобновила отношения.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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