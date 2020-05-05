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5 мая 20, 14:05
Маша Ефросинина раскрыла подробности отношений с мужем
Маша Ефросинина
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В частности, Ефросинина призналась, что они познакомились на улице, а также рассказала, что однажды они с супругом расстались на год.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина поздравила супруга Тимура Хромаева с годовщиной знакомства.

40-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram коллаж из снимков с мужем, а также назвала пять фактов об их паре.

Кроме того, телезвезда сообщила, что их дочь Нану они зачали через несколько дней после того, как врачи сообщили им, что Ефросинина никогда не сможет иметь детей. 

"Поскольку я сейчас не пью традиционно розе где-нибудь нибудь в Европе по поводу нашей с Тимуром Хромаевым годовщины знакомства, а чищу решётку от гриля, укутанная в пять пледов, пока мой муж засевает новый газон… то, пожалуй, расскажу вам пять фактов о нашей паре, которые вы могли не знать, либо не верить в их правдоподобность:

— Мы реально познакомились на улице. Но история в том, что на тот момент, я не то что не искала отношений, я даже не думала об этом, поскольку переживала последствия одной своей любовной драмы.

— После знакомства Тимур исчез (как оказалось, потерял телефон). Я позвонила ему сама спустя три недели (первый и единственный раз в жизни я первая звонила мужчине)…

— На первое свидание он пришел (каааапец!!) с другом ⠀

— Мы зачали Нану буквально через несколько дней после того, как врачи сообщили нам, что я бесплодна!

— Однажды мы расстались на год", — пишет Ефросинина.

Ефросинина вышла замуж за Хромаева в 2003 году. У пары двое детей — дочь Нана и сын Александр.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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