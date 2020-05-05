Принц Гарри согласился жить с матерью Меган Маркл

После переезда Меган Маркл и принца Гарри в Лос-Анджелес, за их жизнью пристально следят представители прессы. Решение супругов жить самостоятельной жизнью вдали от королевской семьи Великобритании удивило многих поклонников, однако все же одного родственника они готовы включить в свои планы и это теща наследника на британский престол — 63-летняя Дория Реглан.





По информации The Sun принц Гарри готов жить с мамой супруги и после окончания карантина переехать в собственное имение на голливудских холмах.





Сообщается, что пара остановилась на выборе жилища и оно довольно просторное и дорогостоящее, ведь их будущими соседями станут актеры Том Хэнкс и Бен Аффлек с новой избранницей Аной де Армас.













Осмотреть дом известного продюсера Стива Чесмена, стоимость которого варьируется в районе 10 миллионов фунтов стерлингов (более 300 миллионов гривен), супруги могут виртуально, так как для них организовали панорамную экскурсию по поместью. Шестикомнатный дом имеет вид на побережье океана, на территории расположился бассейн, кинотеатр, сад, а также зона барбекю.





Как только карантин и ограничения движения завершатся, Гарри и Меган переедут в свое новое пространство. Они хотят, чтобы Дория также была включена в эти планы. Гарри сблизился с ней поэтому верите или нет, он согласился с идеей жить со своей тещей,

сообщили инсайдеры.





Стоит отметить, мама Меган Маркл не оценила предложение звездных родственников жить под одной крышей, ведь придерживается мнения, что не для проживания с ней они отказывались от королевских полномочий. Именно поэтому герцоги Сассекские ищут поместье, в котором будет дополнительный домик на территории для Дории. Женщина не прочь помогать дочери с воспитанием годовалого сына Арчи, ведь она категорически против доверять его няням.



