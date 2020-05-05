Илон Маск в шестой раз стал отцом (ФОТО)

Клэр Буше родила первенца 4 мая и об этом сообщил ее возлюбленный в Twitter.





Генеральный директор SpaceX отметил, что и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо, а также признался, что стал отцом мальчика. Мужчина даже дал инженерное имя для своего наследника "X Æ A-12 Маск", которое его подписчики восприняли как шутку. Напомним, Маск уже воспитывает 5-х детей от экс-супруги Жюстин Уилсон.





Не удержался Илон и также опубликовал снимок с новорожденным сыном. На фото позирует сам инженер, держа на руках малыша. Фанаты сразу же принялись поздравлять своего кумира с пополнением в семье.











