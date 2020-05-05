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Шоу-бизнес
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5 мая 20, 14:14
Илон Маск в шестой раз стал отцом (ФОТО)
Илон Маск
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Всемирно известный инженер Илон Маск и канадская певица Grimes стали родителями.
Клэр Буше родила первенца 4 мая и об этом сообщил ее возлюбленный в Twitter.

Генеральный директор SpaceX отметил, что и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо, а также признался, что стал отцом мальчика. Мужчина даже дал инженерное имя для своего наследника "X Æ A-12 Маск", которое его подписчики восприняли как шутку. Напомним, Маск уже воспитывает 5-х детей от экс-супруги Жюстин Уилсон.

Не удержался Илон и также опубликовал снимок с новорожденным сыном. На фото позирует сам инженер, держа на руках малыша. Фанаты сразу же принялись поздравлять своего кумира с пополнением в семье.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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