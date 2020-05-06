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Шоу-бизнес
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6 мая 20, 13:23
Вера Кекелия показала своего ребенка (ФОТО)
Вера Кекелия
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5 мая Вера Кекелия отпраздновала 34-летие.
Звезда отметила, что главным подарком для нее стало появление сына Ивана.
Сразу после родов Вера Кекелия поспешила поделиться новостью о пополнении в семье на личной странице в Инстаграме. Несколько дней назад ее выписали из роддома, о чем певица также сообщила в сети. Не могла она обойти вниманием и свой 34-й день рождения.

Актриса "Женского Квартала" опубликовала поздравительное сообщение для себя, на котором предстала с новорожденным сыном на руках. На черно-белом кадре малыш, которого пара решила назвать Иваном, завернут в белую пеленку. Несмотря на открытость перед фолловерами, звездные родители не спешат показывать лицо первенца.

Сама же Вера Кекелия не только потрясла безупречным видом после родов, но и растрогала пользователей соцсетей душевным признанием. Она отметила, что новый год ее жизни стартовал с бесценного подарка.



Мне 34. Новый год начался и в моих руках ценный подарок,– написала новоиспеченная мамочка.

Напомним, что Вера Кекелия родила сына 1 мая в этом году в частном роддоме столицы. Ее муж Роман Дуда присутствовал при рождении первенца, однако певица называет эти роды не партнерскими, а семейными. О своей беременности она заявила в феврале 2020-го после более двух лет супружеской жизни с коллегой-участником шоу "Голос страны-7".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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