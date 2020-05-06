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6 мая 20, 13:29
Джулия Робертс показала свое лучшее платье (ФОТО)
Джулия Робертс
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Вероятно, это платье должно было красоваться на красной дорожке Met Gala 2020.
Американская актриса Джулия Робертс редко выходит на красные дорожки светских событий и не тратит лишние средства на гламурную жизнь. Известно, что элитный бал костюмов в музее Метрополитен Met Gala является недешевым удовольствием, но из-за его отмены в 2020 году Джулия позволила себе немного иронии.

На своей инстаграм-странице 52-летняя актриса опубликовала фото, на котором стоит одетая в пышное черно-белое платье со шлейфом на краю ванны и смотрит в окно. В руках женщина держит стакан с жидким содержимым, возможно, алкоголем и поделилась, что вчера так и не пошла на бал Met Gala.



"Вот я ... не собираюсь сегодня вечером на бал", – говорится в тексте к фотографии.

Бал Института костюма, который еще часто называют "фэшн-Оскаром", должен был состояться 4 мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Следовательно немало звезд отложили свои яркие образы на следующий год, а некоторые даже показали, в каком эпатажном наряде должны были прийти на событие.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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