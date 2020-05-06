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6 мая 20, 13:34
Даша Квиткова и Никита Добрынин раскрыли свои секреты
Даша Квиткова и Никита Добрынин
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Перемены, которые ждут возлюбленных после свадьбы.
За развитием отношений этой звездной пары следит вся страна! Главный герой 9 сезона романтического реалити "Холостяк" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова остались вместе после проекта, а вскоре мужчина сделал предложение возлюбленной. Пока Никита и Даша готовятся к торжественному моменту, в проекте "Неймовірна правда про зірок" на СТБ они раскрыли некоторые подробности предстоящих перемен…

Так, селебрити ответили на ряд вопросов друг о друге, а кроме того рассказали, сменит ли Даша фамилию после свадьбы, планируют ли они заключать брачный договор и кто в их семье главный.

Какую фамилию Даша возьмет после свадьбы?

Даша: Я возьму фамилию Никиты – по паспорту он Вакулович, поэтому я возьму ее.

Никита: Даша возьмет мою фамилию. Она первая подняла этот вопрос, можно считать это ее инициативой.



Будете ли вы заключать брачный договор?

Даша: Мы разговаривали о брачном договоре и пришли к единому мнению, что он нам не нужен.

Никита: Есть любовь, есть доверие и нечего расписывать.

Кто главный в семье?

Даша: Никита.

Никита: В нашей семье главный я. Но недавно мы завели кота и у меня появились сомнения (улыбается).



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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