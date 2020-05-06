Даша Квиткова и Никита Добрынин раскрыли свои секреты

За развитием отношений этой звездной пары следит вся страна! Главный герой 9 сезона романтического реалити "Холостяк" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова остались вместе после проекта, а вскоре мужчина сделал предложение возлюбленной. Пока Никита и Даша готовятся к торжественному моменту, в проекте "Неймовірна правда про зірок" на СТБ они раскрыли некоторые подробности предстоящих перемен…





Так, селебрити ответили на ряд вопросов друг о друге, а кроме того рассказали, сменит ли Даша фамилию после свадьбы, планируют ли они заключать брачный договор и кто в их семье главный.





Какую фамилию Даша возьмет после свадьбы?





Даша: Я возьму фамилию Никиты – по паспорту он Вакулович, поэтому я возьму ее.





Никита: Даша возьмет мою фамилию. Она первая подняла этот вопрос, можно считать это ее инициативой.













Будете ли вы заключать брачный договор?





Даша: Мы разговаривали о брачном договоре и пришли к единому мнению, что он нам не нужен.





Никита: Есть любовь, есть доверие и нечего расписывать.





Кто главный в семье?





Даша: Никита.





Никита: В нашей семье главный я. Но недавно мы завели кота и у меня появились сомнения (улыбается).











