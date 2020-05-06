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6 мая 20, 13:40
Адель после похудения похвасталась стройным телом
Адель
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Певица продемонстрировала талию в черном мини-платье.
Культовая британская певица Адель продолжает удивлять результатами колоссального похудения. После болезненного развода артистка не на шутку взялась за свое здоровье и сбросила 45 килограммов. Поклонники даже перестали ее узнавать, ведь Адель действительно изменилась. 5 мая певице исполнилось 32 года и в честь праздника именинница порадовала подписчиков в Instagram новым фото.

На опубликованном снимке Адель красуется в черном мини-платье, демонстрируя шикарную фигуру. Певицу тяжело узнать и у многих поклонников не вкладывается в голове, как можно было так похудеть!


 
Также Адель поблагодарила поклонников за их поздравления и выразила свое почтение медицинским работникам за их труд, пожелав всем оставаться "в безопасности и здравом рассудке в эти сумасшедшие времена". Это первое фото Адель, которым она поделилась в Instagram с Рождества прошлого года.



"Спасибо за день рождения, любимые. Я надеюсь, что вы все в безопасности в это безумное время. Я хотел бы поблагодарить всех наших медицинских работников, которые защищают нас, рискуя своей жизнью! Вы действительно наши ангелы", – написала Адель.

Напомним, что Адель официально развелась со своим супругом и теперь вынуждена отдать ему большую часть своего состояния, которое она заработала в браке с Саймоном Конекки.

Источник: https://www.segodnya.ua/
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