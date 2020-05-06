У звезды сериала Не родись красивой выявили COVID-19

У российского актера Петра Красилова тест на коронавирус показал положительный результат, сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда сериалов Бедная Настя и Не родись красивой почувствовал себя плохо 5 мая. Он вызвал скорую.

Медики доставили его в больницу, где 42-летнему Красилову провели компьютерную томографию и другие исследования. В результате удалось выяснить, что актер заразился COVID-19.

В настоящее время он самоизолировался дома.

Напомним, что Надежда Бабкина рассказала о перенесенной пневмонии.

Также сообщалось, что певица Оля Полякова призналась, что болела коронавирусом.

