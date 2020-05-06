Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.05
USD
26.87
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 мая 20, 16:45
У звезды сериала Не родись красивой выявили COVID-19
Петр Красилов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У известного актера ухудшилось самочувствие. Скорая его доставила в больницу, где выяснилось, что артист болен коронавирусом.

У российского актера Петра Красилова тест на коронавирус показал положительный результат, сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда сериалов Бедная Настя и Не родись красивой почувствовал себя плохо 5 мая. Он вызвал скорую.

Медики доставили его в больницу, где 42-летнему Красилову провели компьютерную томографию и другие исследования. В результате удалось выяснить, что актер заразился COVID-19.

В настоящее время он самоизолировался дома.

Напомним, что Надежда Бабкина рассказала о перенесенной пневмонии.

Также сообщалось, что певица Оля Полякова призналась, что болела коронавирусом.
Korrespondent
Ещё по теме:
Алиса Гребенщикова получила серьезную травму голову
История любви спортсменки Маргариты Дробязко
Певица Мадонна в трауре
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Адель после похудения похвасталась стройным телом
noimageДаша Квиткова и Никита Добрынин раскрыли свои секреты
noimageДжулия Робертс показала свое лучшее платье (ФОТО)
noimageВера Кекелия показала своего ребенка (ФОТО)
noimageСыну Принца Гарри исполнился год
Лента новостей