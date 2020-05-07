Настя Каменских показала образ с Дня рождения (ФОТО)

Украинская певица Настя Каменских поделилась снимками своего образа с дня рождения. Фото появились на странице звезды в Instagram.





На фото артистка запечатлена в шелковом платье-комбинации цвета слоновой кости и кружевной накидкой в тон. Платье длины миди Каменских дополнила коричневым тонким поясом с декоративной подвеской и бежево-белыми босоножками на высоком каблуке.





Певица выбрала натуральный макияж и свои традиционные кудри, а также небольшие сережки и кулон на шею.





Позировала Каменских на летней площадке на фоне надписи "Happy birthday".





Поклонники отметили, что певица выглядит нежно и женственно.



























