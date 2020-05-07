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7 мая 20, 12:17
Настя Каменских показала образ с Дня рождения (ФОТО)
Настя Каменских
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Похудевшая звезда выбрала для торжества на карантине свои "традиционные" кудри и нежный женственный наряд.
Украинская певица Настя Каменских поделилась снимками своего образа с дня рождения. Фото появились на странице звезды в Instagram.

На фото артистка запечатлена в шелковом платье-комбинации цвета слоновой кости и кружевной накидкой в тон. Платье длины миди Каменских дополнила коричневым тонким поясом с декоративной подвеской и бежево-белыми босоножками на высоком каблуке.

Певица выбрала натуральный макияж и свои традиционные кудри, а также небольшие сережки и кулон на шею.

Позировала Каменских на летней площадке на фоне надписи "Happy birthday". 

Поклонники отметили, что певица выглядит нежно и женственно.







Источник: https://korrespondent.net/
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