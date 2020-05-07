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7 мая 20, 12:19
Мадонна рассказала, когда переболела СOVID-19
Мадонна
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Певица призвала людей не верить сенсационным заголовкам, а помогать в борьбе со смертельным вирусом.
Известная певица Мадонна рассказала, как переболела коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Звезда опубликовала изображение громкого заголовка о том, как она помогает в борьбе с коронавирусом. В комментарии Мадонна отметила, что она действительно переболела коронавирусом, но не знала об этом.

Звезда отметила, что заболела около семи недель назад, когда была в туре в Париже. Она и другие участники ее шоу заболели. Тогда звезды решили, что у них "очень плохой грипп".

Позже Мадонна сдала тест на антитела, и он оказался положительным.

Также Мадонна подчеркнула, что сейчас она абсолютно здорова. Она призвала не читать громкие заголовки в сети, а "самим исследовать природу этого вируса".

Источник: https://korrespondent.net/
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