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Шоу-бизнес
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7 мая 20, 12:49
Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым
Екатерина Варнава
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Пара была в отношениях более 6 лет.
35-летняя артистка Екатерина Варнава год назад рассталась с 33-летним возлюбленным танцором Константином Мякиньковым после шести лет отношений, однако стало известно об этом только сейчас. Рассказать о подробностях своей личной жизни звезда Comedy Woman решилась в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

Мы с Константином Сергеевичем разошлись. Эту квартиру я снимаю одна. Мы разъехались, и как бы ни банально это звучало, остаемся в потрясающих отношениях. Мы общаемся, дружим, но настал такой период, когда мне и ему нужно двигаться дальше. Это не момент измены, хотя так расстаться было бы даже проще. Свадьба уже не нужна. Детьми, наверное, обзаводиться надо было раньше, но в целом, ничего не изменишь. Просто в какой-то момент страстные отношения потихоньку превратились в родственные,
призналась Екатерина.

По словам знаменитости, инициатором разрыва длительных отношений выступила именно она, так как стала раздражительна в отношениях, а ее возлюбленный этого не заслуживал.



Также Варнава уверена в счастливом будущем экс-бойфренда и в том, что он встретит свою любовь и станет отцом. Однако за себя отметила, что по состоянию здоровья не готова обзавестись детишками.

Мы консультировались со специалистами, мне сказали: "У вас слабое здоровье, по-женски есть проблемы. Вам нужно планировать беременность. Нельзя просто восемь месяцев гастролировать и будет здоровый ребенок. Вам надо подойти к этому ответственно, то есть на какое-то время лишить себя активности,
призналась звезда.

На данный момент Екатерина живет одна и признается, что не жалеет о расставании с Константином. Впрочем, это решение далось ей нелегко:

Когда ты шесть лет живешь с человеком, а потом выходишь из отношений в 35 лет, то найти кого-то в моей ситуации — жопа. У меня даже был момент легкой жалости к себе, когда я сняла эту квартиру.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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