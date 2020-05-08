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8 мая 20, 15:02
Энрике Иглесиасу сегодня 45 (ВИДЕО)
Энрике Иглесиас
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"Король латинской эстрады" отмечает в этом году свой 45-летний юбилей.
Сегодня известному испанскому певцу, модели, актеру, продюсеру и автору песен Энрике Иглесиасу исполняется 45 лет. Видео о том, как поздравили "короля латинской эстрады" друзья, выложили на официальном YouTube-канале Энрике и Анны Иглесиас.

Энрике родился в Мадриде в семье знаменитого певца Хулио Иглесиаса. Он начал петь еще подростком, в 1995 году выпустил первый дебютный альбом, который был отмечен как "лучший латинский поп-альбом" на 39-й церемонии Грэмми в 1997 году.

Певец начинал карьеру под псевдонимом Энрике Мартинес, но сейчас весь мир знает его как Иглесиаса - автора более 40 синглов и 10 студийных альбомов. Многие из его песен - "Be with you", "Bailamos", "Hero". "Love To See You Cry", "Do You Know?", "Ring my bells" стали настоящими хитами вне времени.


Источник: https://news.liga.net/
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