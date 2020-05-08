Настя Каменских поздравила своего супруга с днем рождения

Известна украинская певица Настя Каменских поздравила своего супруга Потапа с днем рождения, показав его полуобнаженным. Пикантный снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.





На фото Потап запечатлен лежа в постели с голым торсом. Рэпер лежит на животе, облокотившись на локти, а рядом с ним находится собака.





В комментарии Каменских нежно поздравила Потапа с 39-летнием, которое он отмечает 8 мая. Певица написала о том, как она счастлива просыпаться рядом с любимым. Она назвала супруга "медвежонком", а также "самым нежным, чувственным и ласковым человеком".











