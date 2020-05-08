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8 мая 20, 15:03
Настя Каменских поздравила своего супруга с днем рождения
Каменских
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Певица "ответила" супругу на его пост, поздравив его таким образом с днем рождения. Супруги отмечают праздники с разницей в четыре дня.
Известна украинская певица Настя Каменских поздравила своего супруга Потапа с днем рождения, показав его полуобнаженным. Пикантный снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Потап запечатлен лежа в постели с голым торсом. Рэпер лежит на животе, облокотившись на локти, а рядом с ним находится собака.

В комментарии Каменских нежно поздравила Потапа с 39-летнием, которое он отмечает 8 мая. Певица написала о том, как она счастлива просыпаться рядом с любимым. Она назвала супруга "медвежонком", а также "самым нежным, чувственным и ласковым человеком".



Источник: https://korrespondent.net/
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