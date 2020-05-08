Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.09
USD
26.83
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 мая 20, 15:04
Брэд Питт встречается с известной американской актрисой
Брэд Питт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Голливудский холостяк ежедневно встречается с актрисой Алией Шокат.
В ноябре прошлого года папарацци впервые застали Брэда Питта и Алию Шокат вместе. Тогда многие журналисты сделали вывод, что у актеров роман.

Однако никаких официальных подтверждений этому факту не было. Знаменитости продолжали проводить время вместе, чем только подливали масла в огонь.

На днях репортеры Us Weekly выяснили, что даже самоизоляция не стала помехой для Брэда и Алии. Она регулярно бывает в гостях у актера, который проводит карантин в роскошном пентхаусе, расположенном в районе Лос Фелис города Лос-Анджелес. Как стало известно журналистам, Шокат живет всего в десяти минутах ходьбы от Питта.



Алия Шокат

"Они заказывают гамбургеры и пиццу, а иногда Брэд катает ее к морю на своей машине", - рассказал инсайдер. Правда, по его словам, ситуация в последнее время усложняется, ведь еще одной соседкой актера является его супруга - Анджелина Джоли.

Она вместе с детьми проживает в особняке, расположенном всего в пяти минутах ходьбы.

С одной стороны, поклонники счастливы за Брэда, у которого есть шанс чаще видеться с детьми, а с другой - для всех очевидно, что Энджи может разозлиться на мужа за то, что он проводит время с Шокат.



Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Брэд Питт встретит Рождество с родными детьми
Дженнифер Энистон пригласила Брэда Питта на вечеринку
Брэд Питт отметил 56-летие со своими детьми
Милла Йовович стала мамой в третий раз (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Слава Каминская о бывшем супруге
noimageНастя Каменских поздравила своего супруга с днем рождения
noimageЭнрике Иглесиасу сегодня 45 (ВИДЕО)
noimageПевица Alyosha поделилась жуткими воспоминаниями
Лента новостей