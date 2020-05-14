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Шоу-бизнес
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14 мая 20, 13:35
У Ким Кардашьян проблемы в браке
Ким Кардашьян
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COVID-19 повлиял на взаимоотношения Ким Кардашьян с мужем.
Американская бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян в сети демонстрирует идеальную жизнь. Роскошный дом в Калифорнии, очаровательные дети и муж, который всегда рядом и готов поддержать. Однако, как и у всех, этот звездный брак не безупречен.

Как рассказал инсайдер US Magazine, карантин негативно повлиял на отношения Ким Кардашьян и Канье Уеста. Американская звезда старается быть идеальной мамой, однако рутинные дела и не возможность вести светскую жизнь уже надоели ей. На фоне этого Ким всегда раздражена и постоянно ссорится с Канье Уэстом.

По словам инсайдера, рэпер дал возможность любимой отдохнуть от семьи. На несколько дней он с четырьмя детьми переехал в другое поместье, чтобы Ким Кардашьян сделала паузу. Однако произошло это после того, как миллионерша обвинила Канье в не исполнении родительских обязанностей.

"Ким чувствует, что ей нужно больше свободного пространства от Канье... Она пытается быть замечательной мамой, сосредоточиться на учебе в юридической школе и своей работе, и все это трудно сделать без помощи Канье", – рассказал инсайдер.

Нелегко Ким и из-за постоянного стремления мужа контролировать. Американка чувствует, что ей насаждают чужое мнение даже в бытовых вопросах.

Впервые о разладе в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста заговорили в апреле 2020 года. Тогда источники отмечали, что рэпер на карантине не унывает: он все свое свободное время посвятил работе, тогда как Ким занималась 4 детьми. Супруги даже жили в разных комнатах и редко виделись в большом имении.

И несмотря на все неурядицы, инсайдер поспешил отметить, что о разводе речи не идет. Ким Кардашьян и Канье Уэст просто должны пережить этот кризис в отношениях.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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