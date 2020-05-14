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Шоу-бизнес
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14 мая 20, 13:50
Екатерина Кухар похвасталась талантами дочери (ФОТО)
Екатерина Кухар
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Дочка Екатерины Кухар продемонстрировала поперечный шпагат на странице мамы Instagram.
Прима-балерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась с поклонниками успехами своей пятилетней дочери Насти. Звездная мамочка с ранних лет прививает девочке любовь к спорту и балету, а результатом хвастается в соцсетях.

Знаменитость опубликовала Instagram Stories фото, на котором растягивается вместе с малышкой.

Обе они выполняют шпагат, сидя на полу. Екатерина демонстрирует продольный, а Настя - поперечный.



Как известно, что Настя - общая дочь Екатерины и ее мужа, артиста балета Александра Стоянова. Супруги также воспитывают Тимура - сына Кухар от первого брака.

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Звездная пара 5 лет ограждала свою дочь от публичности. А недавно решили, что уже пришло время познакомить поклонников с малышкой. Балерина вместе с Настей украсила обложку журнала "Отдохни", где можно рассмотреть лицо девочки.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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