Екатерина Кухар похвасталась талантами дочери (ФОТО)

Прима-балерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась с поклонниками успехами своей пятилетней дочери Насти. Звездная мамочка с ранних лет прививает девочке любовь к спорту и балету, а результатом хвастается в соцсетях.





Знаменитость опубликовала Instagram Stories фото, на котором растягивается вместе с малышкой.





Обе они выполняют шпагат, сидя на полу. Екатерина демонстрирует продольный, а Настя - поперечный.













Как известно, что Настя - общая дочь Екатерины и ее мужа, артиста балета Александра Стоянова. Супруги также воспитывают Тимура - сына Кухар от первого брака.





Маша Ефросинина рассказала о главных признаках сексуальных отношений

Звездная пара 5 лет ограждала свою дочь от публичности. А недавно решили, что уже пришло время познакомить поклонников с малышкой. Балерина вместе с Настей украсила обложку журнала "Отдохни", где можно рассмотреть лицо девочки.



