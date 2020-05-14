Почему Ольга Сумская ушла от первого мужа: признание актрисы

Украинская актриса Ольга Сумская стала гостьей онлайн-шоу Оли Поляковой "Правда или действие". Во время прямого эфира она рассказала, почему ушла от первого мужа Евгения Паперного от которого родила дочь Антонину.





В первом браке артистка пробыла 4 года, однако одна ночь в корне изменила ее личную жизнь. По словам звезды, ее роман с Виталием Борисюком начался во время работы в театре, а одной из причин расставания с Евгением стало его злоупотребление алкоголем.





Он не оценил тот Божий дар, который был в его руках. Немного злоупотреблял алкоголем. Физиология тоже очень важна, но когда ты живешь в этой среде и считаешь трезвые дни – это очень страшно и больно. Многие женщины меня поймут,

призналась Ольга.





Актриса уточнила, что она много переживала из-за происходящего и ее мучило чувство вины. Также Сумская призналась, что нынешний супруг долго боролся за сердце возлюбленной и мог даже прийти к ней домой среди ночи.





Борисюка еще никто не превзошел. Он боролся за меня неистово. Мог прийти ночью ко мне. Мы жили тогда с Евгением в двухкомнатной квартире, Тоня была маленькой, а он звонит в дверь в четыре часа утра. Женя открывает, стоит Борисюк и говорит ему: "Уходи с дороги". И тут Паперный хватает топор и кричит: "Порубаю бл*дей". Это был ад. Потом все эти выяснения отношений в театре... Страсти кипели на 200 градусов,

рассказала знаменитость.





Той же ночью Ольга вместе с дочерью Антониной переехали жить к Виталию Борисюку. На данный момент, супруги уже 24 года в законном браке и воспитывают 18-летнюю дочь Анну. По словам Сумской, семейную жизнь с возлюбленным она бы не променяла ни на что.





У каждой семьи есть свой штрихкод, свой мир запахов, и он родной. Когда Виталий поцеловал меня, то внутри проснулся вулкан,

подытожила актриса.



