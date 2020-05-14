Лидер группы "Океан Ельзи" празднует День Рождения

Сегодня знаменитому певцу, музыканту, физику и политику Святославу Вакарчуку исполняется 45 лет.





Его яркую личность и рок-группу «Океан Ельзи», солистом которой он является, можно назвать феноменом украинской музыки. Мало кому удается оставаться такими же популярными на протяжении уже более 25 лет.





























Фирменный голос Вакарчука с хрипотцой узнают практически все – и те, кто является поклонником группы, и даже те, кто не фанатеет от его исполнения.





Благодаря особому тембру солиста и песням, которые врезаются в память, группе «Океан Ельзи» удалось завоевать множество наград, а ее диски не раз становились платиновыми.





Также впечатляют и масштабы концертов: не многие из украинской эстрады могут похвастаться заполненным Олимпийским стадионом.





















Святослав Вакарчук принимает поздравления со всего мира.













