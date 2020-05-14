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14 мая 20, 14:08
Лидер группы "Океан Ельзи" празднует День Рождения
Святослав Вакарчук
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Святослав Вакарчук принимает поздравления со всего мира.
Сегодня знаменитому певцу, музыканту, физику и политику Святославу Вакарчуку исполняется 45 лет.

Его яркую личность и рок-группу «Океан Ельзи», солистом которой он является, можно назвать феноменом украинской музыки. Мало кому удается оставаться такими же популярными на протяжении уже более 25 лет.







Фирменный голос Вакарчука с хрипотцой узнают практически все – и те, кто является поклонником группы, и даже те, кто не фанатеет от его исполнения.

Благодаря особому тембру солиста и песням, которые врезаются в память, группе «Океан Ельзи» удалось завоевать множество наград, а ее диски не раз становились платиновыми.

Также впечатляют и масштабы концертов: не многие из украинской эстрады могут похвастаться заполненным Олимпийским стадионом.





Святослав Вакарчук принимает поздравления со всего мира.



Источник: https://www.segodnya.ua/
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