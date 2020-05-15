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15 мая 20, 12:33
Юрия Горбунова жестко раскритиковали в Сети
Юрий Горбунов
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Телеведущий напомнил фанатам, что карантин не отменили, на что получил шквал негатива.
После послабления карантина Юрий Горбунов вернулся к работе, но маску снимать не спешит.

Телеведущий решил напомнить поклонникам о том, что эпидемия коронавируса еще не закончилась, и такой агрессивной реакции точно не ожидал.


 
"Ослабление карантина - это не его отмена! Подготовка к съемкам - процесс важный, но все в масках", - написал Горбунов, опубликовав фото в респираторе.

Вместо привычных комплиментов, на его странице появилось множество гневных комментариев.

"Господи, какая это глупость! Вы действительно считаете, что это нужно? Этот карантин? Для кого это все выгодно и нужно? Надоело уже!" - отвечают телеведущему. - "Юрий, хватит про этот карантин, ну сколько можно?" "Пора снимать!" "Не занимайтесь вы этой… Уже нервов не хватает".

Нашлись у Горбунова и однодумцы. "А мне кажется, что карантин - это правильно и очень важно. На одной чаше весов стоят все больные и врачи, которые не покладая рук трудятся, а на другой - все те, кто пишет, что это миф, и ходят без маски. А потом те, кто на второй чаше, переползают на первую как больные".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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