Антин Мухарский объяснил, почему мужчины разводятся

Антин Мухарский сделал выводы после развода с телеведущей Снежаной Егоровой. 51-летний украинский шоумен поздравил с днем рождения вторую жену Елизавету Бельскую, показав романтическое фото. О возрасте любимой тактично промолчал, зато поделился мыслями о семейной жизни.

- О женщинах я знаю все! Или почти все, - заявил Мухарский. - Имея за плечами два официальных брака, пятеро детей, достаточно сложные эмоциональные, профессиональные, экзистенциальные кризисы, преодолевая уныние, разочарование, отчаяние и одиночестве, проходя различные стадии формирования собственного мировоззрения, в итоге я сделал один вывод: главное, на чем можно строить брак - абсолютное доверие! Это когда двое действительно становятся одним целым, обмениваясь не только мыслями, и жидкостями, но (и это самое главное!) знают пароли от всех почт и ФБ-страниц, коды кредитных карт, названия и дозы необходимых лекарств, группу крови, результаты всех анализов, имена родственников, бабушек и прабабушек, а еще имеют тождественные вкусы, художественные предпочтения, общих врагов и творческие планы на будущее, чтобы в любви и согласии воплощать их в жизнь, глядя в одном направлении, - заявил Мухарский.

Шоумен признался: порой ему "кажется, что вся предыдущую жизнь была репетицией, которая готовила к встрече с Елизаветой". Мухарский объяснил, почему разводятся молодые мужчины.

- Только взрослые, порой источенные червями жизненной сансары мужчины способны оценить те женские качества, которые в юности кажутся бздурой: мудрость, рассудительность, спокойствие, нежность и уют, который женщины привносят в нашу жизнь. Спасибо, ангелы, пожалели бывшего разбойника, послали мне ЖЕНУ, с которой моя нынешняя жизнь порой напоминает рай. Спасибо, Лизанька, за ЛЮБОВЬ! С днем рождения! Люблю вас! – поздравил Мухарский.

Мухарский и Егорова поженились в 2006 году, в браке появились трое детей. После девяти лет жизни отношения пары дали трещину, скандал облетел страницы газет. В итоге Снежана запретила мужу видеться с детьми, за это он ее публично оскорблял. Мухарскому даже пришлось просить политического убежища в Европе. В то время в Украине как раз ужесточили законодательство для неплательщиков алиментов.

В июле 2017 года Мухарский заявил, что женился на искусствоведе Бельской. По его словам, новые отношеняи начались всего через три месяца после развода с Егоровой.

В декабре 2019 Егорова рассказала, чем закончились судебные тяжбы с Мухарским, а в июле заявила, что снова выходит замуж. В интервью "КП в Украине" Егорова сказала, что подробности о свадьбе разглашать пока не собирается, а также призналась, что развод ударил по ее репутации.

Украинская телеведущая Снежана Егорова отмечает пополнение в семье. 12 мая ее старшая дочь Анастасия Ровинская родила третьего ребенка. Девочку назвали Эммой. Мы поздравили Егорову с пополнением в семье и разузнали особенности родов в карантин.