СМИ опубликовали резюме Меган Маркл 10-летней давности

Издание Mirror опубликовало давнее резюме Герцогини Сассекской Меган Меган, которое она составила примерно 10 лет назад.





Кроме того, Маркл занималась кикбоксингом, боксом и боевыми искусствами, а также училась балету, джазовому танцу и чечетке.

Напомним, что ранее Герцогиня Сассекская выложила в Instagram видео в честь первого дня рождения сына Арчи. На нем Меган Маркл читает книгу для ребенка. Однако кадры раскритиковала известная американская писательница Эмили Гриффин, назвав ролик “фальшивым”, а Меган - плохой матерью, которая использует ребенка, чтобы привлечь внимание к своей персоне.