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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 мая 20, 18:44
СМИ опубликовали резюме Меган Маркл 10-летней давности
Меган Маркл
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В резюме говорится, что Маркл занималась кикбоксингом, боксом и боевыми искусствами, а также училась балету, джазовому танцу и чечетке.
В резюме говорится, что Маркл занималась кикбоксингом, боксом и боевыми искусствами, а также училась балету, джазовому танцу и чечетке.

Издание Mirror опубликовало давнее резюме Герцогини Сассекской Меган Меган, которое она составила примерно 10 лет назад.

Согласно информации в документе, рост Меган составляет 167 см, а вес был на тот момент 51 килограмм. Кроме перечня ее работ в театре и кино, в резюме есть данные и о ее дополнительных умениях и навыках. В частности, Меган свободно владеет испанским и имеет хороший уровень французского языка.

Кроме того, Маркл занималась кикбоксингом, боксом и боевыми искусствами, а также училась балету, джазовому танцу и чечетке.
 
Напомним, что ранее Герцогиня Сассекская выложила в Instagram видео в честь первого дня рождения сына Арчи. На нем Меган Маркл читает книгу для ребенка. Однако кадры раскритиковала известная американская писательница Эмили Гриффин, назвав ролик “фальшивым”, а Меган - плохой матерью, которая использует ребенка, чтобы привлечь внимание к своей персоне. 
 
Korrespondent
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