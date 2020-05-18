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Шоу-бизнес
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18 мая 20, 11:47
MONATIK растрогал счастливым семейным кадром (ФОТО)
MONATIK
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MONATIK (Дмитрий Монатик) бережно и трепетно относится к своей семье – для него это самое ценное и значимое в жизни.
Он долго не показывал лица сыновей – Платона и Даниила, оберегал от назойливого внимания извне, и не любит говорить на личные темы. Правда, в последнее время певец стал чаще баловать поклонников семейными кадрами. Так, он сводил любимых мальчишек на звукозаписывающую студию и показал им место, где рождается его музыка. А 15 мая в Международный день семьи решил побаловать фанов счастливым пляжным кадром, на котором запечатлен с женой и сыновьями.

На фото со спины изображены все члены его семьи: супруга Ирина Демичева и Даниил с Платон. Все они — в одинаковых рубашках с разными номерами сзади идут, крепко взявшись за руки. Фото было сделано во время отпуска Дмитрия с родными в экзотической стране.



«Семья — всего! И важнее нет ничего. Просто помните… Она не даст утонуть и, я уверен, Вы не утонете, разве что в счастье!…» Люблю Вас безгранично и бесконечно!» — написал певец.

Поклонники музыканта не перестают восхищаться его отношением к семейным ценностям, о чем они сообщили в комментариях.

Самые лучшие
Любви и счастья безграничного
Вау! Какая красивая семья! Счастья огромногокак этот океан
Як гарно! Щастя Вам!
Самые любимые, самые лучшие
Які ж ви класні
Супер милое фото. Очень класно

Источник: https://newsyou.info/
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