MONATIK растрогал счастливым семейным кадром (ФОТО)

Он долго не показывал лица сыновей – Платона и Даниила, оберегал от назойливого внимания извне, и не любит говорить на личные темы. Правда, в последнее время певец стал чаще баловать поклонников семейными кадрами. Так, он сводил любимых мальчишек на звукозаписывающую студию и показал им место, где рождается его музыка. А 15 мая в Международный день семьи решил побаловать фанов счастливым пляжным кадром, на котором запечатлен с женой и сыновьями.





На фото со спины изображены все члены его семьи: супруга Ирина Демичева и Даниил с Платон. Все они — в одинаковых рубашках с разными номерами сзади идут, крепко взявшись за руки. Фото было сделано во время отпуска Дмитрия с родными в экзотической стране.













«Семья — всего! И важнее нет ничего. Просто помните… Она не даст утонуть и, я уверен, Вы не утонете, разве что в счастье!…» Люблю Вас безгранично и бесконечно!» — написал певец.





Поклонники музыканта не перестают восхищаться его отношением к семейным ценностям, о чем они сообщили в комментариях.





Самые лучшие

Любви и счастья безграничного

Вау! Какая красивая семья! Счастья огромногокак этот океан

Як гарно! Щастя Вам!

Самые любимые, самые лучшие

Які ж ви класні

Супер милое фото. Очень класно



